Omicidio Alice Neri, il marito: "Assurdo che abbia dato un passaggio a uno sconosciuto"

C'è una svolta nel caso di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata il 18 novembre nella sua macchina nei pressi di Fossa di Concordia, nel Modenese. I sospetti degli inquirenti si concentrano su un terzo uomo, un tunisino di 29 anni al quale Alice avrebbe dato un passaggio la notte dell'omicidio. L'uomo si troverebbe all'estero, sarebbe fuggito il giorno dopo il delitto e i carabinieri sono sulle sue tracce. A parlare in diretta a "Pomeriggio Cinque" è il marito di Alice, Nicholas Negrini che dichiara: "C'è qualcosa che non torna nella vicenda. Mi sembra assurdo che mia moglie abbia dato un passaggio a uno sconosciuto a quell'ora e per di più da sola".

Negrini esclude che Alice conoscesse il 29enne e ritiene, così come sua suocera, che sua moglie sia stata uccisa per un rifiuto. "Le dinamiche non le comprendo ancora, ma è probabile che sia così". Nicholas poi parla del collega che si è intrattenuto con la moglie fino alle due di notte. "Non capisco perché non si sia fatto sentire, anche mio cognato gli ha mandato un messaggio e lui non ha mai risposto".

Infine parla anche dell'aperitivo e dichiara che Alice gli avrebbe detto di uscire con una cara amica e non con un collega. "Una piccola bugia, forse per non farmi arrabbiare", conclude.