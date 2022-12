Alice Neri, il marito Nicholas: "Chiedo giustizia per lei"

Chi è il 29enne di origini tunisine indagato per la morte di Alice Neri? Ai microfoni di "Quarto Grado" il marito Nicholas Negrini commenta la possibile svolta nell'inchiesta sull'uccisione della donna, trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua auto a Concordia, nel modenese. "Spero che sia la volta buona e che lo prendano presto perché abbiamo bisogno di giustizia e di sapere cosa è successo quella sera", dice Negrini.

Fuga repentina quella dell'uomo dall'Italia. Secondo le indagini il 29enne, ripreso dalle telecamere mentre si trovava nello stesso bar dove Alice stava consumando l'ultimo aperitivo, avrebbe fatto ritorno in Tunisia già il giorno dopo l'uccisione della donna. "Con questa mossa ha pensato bene di ripararsi nel suo paese natale. Spero non sia un impedimento per le forze dell'ordine", commenta Nicholas Negrini. E su altri nomi di persone utili all'indagine aggiunge: "So che Alice aveva qualche conoscente non italiano ma sono affermazioni che non posso rilasciare finché non ci sono certezze. Alcuni li conosco di persona altri per sentito dire e di tutti ho fatto i loro nomi al Pm".