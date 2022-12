Omicidio Alice Neri, la Procura di Modena è sulle tracce di un terzo uomo fuggito all'estero

Alice Neri, come gli investigatori sono arrivati al terzo sospettato - Dopo i sospetti sul marito e sul collega della 32enne, gli investigatori di Modena sono arrivati a individuare un terzo uomo, grazie alla visione delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona dove Alice Neri è stata vista l'ultima volta e ai numerosi interrogatori.

E' un irregolare destinatario di un decreto di espulsione - L'indagato, che abita poco distante dal luogo del ritrovamento era presente nel bar dove Alice Neri, giovedì 17 novembre, si era incontrata con un collega. La Procura ipotizza che sia salito a bordo dell'auto della vittima e abbia diretto, non è chiaro il motivo, la ragazza verso il luogo della morte. Non risulta che i due si conoscessero in precedenza. Irregolare in Italia, risulta destinatario di un'espulsione. È dunque il terzo indagato, oltre al marito e a un collega di Alice, ma i sospetti di chi indaga sono fortemente indirizzati su di lui.