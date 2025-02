Omicidi, aumentano i minorenni killer: quasi triplicati in un anno

Per quanto riguarda il dato prettamente annuale, tornano a calare gli omicidi volontari in Italia: 319 quelli registrati nel 2024, il 6% in meno dei 340 commessi nel 2023. La flessione è del 6,36% per le vittime di genere maschile (206 nel 2024, contro i 220 del 2023), e del 5,8% per quelle di genere femminile (113 contro 120). Il tasso di omicidi è di 0,54 vittime per 100mila abitanti.