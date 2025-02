Marsala (Trapani), donna massacrata di botte muore dopo tre giorni di agonia: fermato il figlio

Una donna è morta a Marsala (Trapani) dopo tre giorni di agonia a causa di una grave emorragia interna. Inizialmente si era diffusa la notizia che fosse precipitata da un balcone ma in realtà era stata picchiata violentemente. A compiere quello che ora viene definito dagli inquirenti un omicidio sarebbe stato il figlio, Girolamo Peraino, che è stato fermato dai carabinieri. L'accusa per il 51enne è omicidio preterintenzionale. L'uomo avrebbe avuto frequenti tensioni con la madre per motivi economici determinati dalla sua tossicodipendenza.