Modena, l'audio dell'uomo che uccise moglie e figlia: "Le sto ammazzando, venitemi a prendere"

Salvatore Montefusco è stato condannato dalla Corte di Assise di Modena a trent'anni e non all'ergastolo, come richiesto dalla Procura. Il duplice omicidio si era verificato il 13 giugno 2022: i giudici avevano riconosciuto le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti riconosciute escludendo la premeditazione, i motivi abietti e futili e l'aver agito con crudeltà: "Arrivato incensurato a 70 anni - si legge nelle oltre 200 pagine della sentenza -, non avrebbe mai perpretrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate".