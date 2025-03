Omicidio Valbrembo (Bergamo), ucciso in casa per 50 euro: fermati due giovani di 25 e 24 anni

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Luciano Muttoni, il 58enne trovato senza vita domenica nella sua casa di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Sul cadavere dell'uomo erano state rinvenute profonde ferite alla testa e la Procura aveva aperto un'inchiesta. Ora, dopo accurate indagini, i carabinieri hanno sottoposto a fermo due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24: i due sospettati sono in carcere a Bergamo. Lo avrebbero ucciso per portargli via 50 euro.