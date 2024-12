Bergamo, 42enne ucciso con un colpo di pistola dopo una lite

Un uomo di 42 anni è stato ucciso in provincia di Bergamo con un colpo di pistola nel cortile di un capannone a Pontirolo Nuovo, in località Fornasotto. Sembra che l'omicidio sia il tragico epilogo di una lite, avvenuta fuori da un'azienda di compravendita di auto, tra la vittima e altre 6-7 persone, secondo il racconto di alcuni testimoni. L'allarme è scattato intorno alle 14:40 quando l'uomo, ferito, ha cercato di allontanarsi dal cortile, stramazzando poi a terra lungo la statale 525. Per soccorrerlo sono intervenute l'automedica e l'ambulanza, ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri di Treviglio.