Oggi la Giornata contro il bullismo, i dati di Telefono Azzurro
Nel corso del 2025 gestiti 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Intanto a scuola arriva un'app dedicata al sostegno psicologico
© istockphoto
Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017 su iniziativa del ministero dell’Istruzione, rappresenta un'occasione per sensibilizzare sull'impatto di un fenomeno che colpisce milioni di giovani nel mondo e che può avere conseguenze anche tragiche.
I dati di Telefono Azzurro
Secondo i dati diffusi nelle ultime ore, nel corso del 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo. Seguono le motivazioni di tipo culturale (12% per il bullismo e 2% per il cyberbullismo) e quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere (3,5% nei casi di bullismo e 1% nei casi di cyberbullismo).
Una App dedicata al sostegno psicologico
Intanto si avvicina la data in cui diventerà operativo il Servizio di sostegno psicologico attraverso un'apposita App, voluto dal ministero dell'Istruzione e dedicato agli studenti. Il servizio è volto a individuare tempestivamente situazioni di disagio personale, a favorire il superamento delle fragilità dell’età evolutiva nei contesti scolastici, anche con riferimento a situazioni di svantaggio socioculturale che ostacolano i processi e la partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il servizio, che consiste in un’attività di ascolto e consulenza, sarà reso in maniera individuale mediante la fruizione, per una sola volta nel corso dell’anno scolastico, di un voucher che garantirà cinque incontri della durata di 60 minuti ciascuno.
Valditara: "Studenti al centro"
"Con l'app per il sostegno psicologico rafforziamo ulteriormente la scuola costituzionale, che ha al centro la persona dello studente", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito (MIM) Giuseppe Valditara.
Si tratta di un’iniziativa sperimentale finanziata con uno stanziamento da parte del MIM di 18,5 milioni di euro a partire dal 2026. L’operatività dell’applicazione è prevista entro i primi giorni di marzo, una volta ottenuto il via libera del Garante della Privacy.