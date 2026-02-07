Oggi la Giornata contro il bullismo, i dati di Telefono Azzurro

Secondo i dati diffusi nelle ultime ore, nel corso del 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo. Seguono le motivazioni di tipo culturale (12% per il bullismo e 2% per il cyberbullismo) e quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere (3,5% nei casi di bullismo e 1% nei casi di cyberbullismo).