Obbligo di chignon per le carabiniere con i capelli lunghi, il sindacato: cefalee, dolori e disagi con i caschi per molte colleghe

Niente capelli sotto il bordo inferiore del colletto della divisa o sotto le sopracciglia: è quanto prevede il regolamento per i carabinieri. La conseguenza però per le donne dell'Arma è l'obbligo di raccogliere i capelli in uno chignon. E questo, segnala il sindacato Usmia dei carabinieri, provoca una serie di disagi: mal di testa, fastidi, dolori.