Nuova denuncia per il trapper Baby Touché: danneggiamenti e minacce in piscina nel Padovano

Nuovi guai per il 21enne trapper Baby Touché. Dopo i daspo urbani ricevuti a Padova, Ponte San Nicolò (Padova), Vicenza e Venezia, ora rischia un nuovo foglio di via. L'ultimo episodio di violenza è avvenuto a Monselice, nel Padovano, nel pomeriggio di martedì. Il giovane, il cui vero nome è Mohamed Amine Amagour, assieme a un coetaneo è stato protagonista di un alterco con il gestore della piscina comunale della cittadina. Che lo ha quindi denunciato per minacce e danneggiamento.