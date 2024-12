Baby Touché, foglio di via da Ponte San Nicolò (Padova)

Nuovi guai per il trapper padovano Baby Touché, all'anagrafe Mohamed Amine Amagour. Il 6 dicembre, i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Padova gli hanno notificato il foglio di via obbligatorio, emesso dal questore, dal comune di Ponte San Nicolò (Padova). Non potrà tornarci per quattro anni. Stando a Il Gazzettino, che riporta la notizia, il provvedimento è scaturito dalle indagini svolte in seguito a un episodio accaduto a fine settembre: "è stata rilevata una condotta antisociale del giovane, oltre a un potenziale pericolo per la sicurezza collettiva dovuto ai suoi comportamenti, ed è quindi stato emesso il foglio di via", si legge sul sito d'informazione.