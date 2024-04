"Dritto e Rovescio", le minacce in studio del trapper Baby Touchè: "Vuoi fare a botte con me?"

È finita con le scuse di Paolo Del Debbio l'ultima puntata di "Dritto e Rovescio". Il conduttore del programma di Rete 4 si è scusato con il pubblico a casa dopo la discussione in studio con il trapper Baby Touchè che ha quasi minacciato il giornalista e alcuni operatori prima di essere trascinato dalla sicurezza fuori dallo studio, verso la fine della puntata in onda giovedì 4 aprile. "Vuoi fare a botte con me?", dichiara il rapper mentre viene accompagnato lontano dalle telecamere.

Chi è Baby Touché - All'anagrafe Mohamed Amine Amagour, il trapper di origini marocchine nato a Padova nel 2003, di recente è finito al centro della cronaca per detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Invitato nell'ultima puntata di "Dritto e Rovescio" si è reso protagonista di un'accesa discussione fino a essere accompagnato dalla sicurezza fuori dagli studi del programma di Rete 4.

L'origine della discussione - Invitato a parlare della violenza nei testi dell sue canzoni, Baby Touché finisce quasi subito per litigare con dj Ringo accostandolo a Totò Riina. Immediato l'intervento di Del Debbio che rimprovera il cantante. "A me non metti paura. Chiedigli scusa, se no te ne vai. Gli hai detto Totò Riina?", chiede il giornalista. "Zio, non farmi questa scenata perché non ho bisogno di questo. Buona giornata, grazie a tutti e grazie per il tempo", replica il trapper che lascia lo studio. Successivamente fa ritorno, ma dopo poco è di nuovo a discutere con il padrone di casa che lo invita ad abbandonare definitivamente la trasmissione. Poco prima il trapper si scontra con uno degli operatori del programma, gli si avvicina con fare provocatorio minacciando di usare le mani. A quel punto Del Debbio chiede l’allontanamento immediato del giovane che viene accompagnato dalla sicurezza lontano dagli studi.

Le scuse di Paolo Del Debbio - "Chiedo veramente scusa ai telespettatori. Abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare zio un signore, Totò Riina. Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate", si scusa il padrone dei casa subito dopo la discussione con il trapper.