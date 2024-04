Baby Gang, chiesti 3 anni di sorveglianza per il trapper | Giudice: "Le faccio la paternale, dia il buon esempio"

"Sono cambiato, non ho mai sgarrato una prescrizione, ho fatto volontariato e non ho sbagliato nulla, solo le persone che ho frequentato in passato", ha detto il cantante davanti ai giudici della Sezione autonoma misure di prevenzione che dovranno decidere. "Pesa il mio nome 'Baby gang' - ha aggiunto, assistito dal legale Niccolò Vecchioni - la vittima sono io, arrivo da una situazione non facile, sono cambiato e volevo andare a Sanremo quest'anno". La giudice Maria Gaetana Rispoli, dopo le dichiarazioni spontanee, si è rivolta così al trapper: "Lei deve dare il buon esempio, non il cattivo esempio, lei ha una grandissima responsabilità, la ascoltano milioni di ragazzi e io le faccio la paternale - ha aggiunto - non la pistola, non le armi, non la cocaina, perché lei ha la possibilità di cambiare la mentalità, lei è riuscito a fare di tutto, trovi un modo".

La vicenda giudiziaria

Per il 22enne, intanto, sono fissati per giugno i processi d'appello: quello sulla sparatoria e l'altro per una rapina a Vignate, nel Milanese, che gli è costato un'altra condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Mentre a maggio si aprirà l'appello per l'amico 21enne Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e altri 5 giovani per il caso della cosiddetta "faida tra trapper". Per Simba, anche lui già condannato per la sparatoria, era stata già disposta la sorveglianza speciale per un anno e 8 mesi. Nel giugno 2022, invece, i giudici di Milano avevano detto no alla sorveglianza per Baby Gang spiegando, in sostanza, che faceva solo musica e che non era "socialmente pericoloso", anche perché "il suo certificato penale" all'epoca riportava "l'unico precedente per fatti commessi all’età di 15 anni".