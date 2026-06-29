La denuncia evidenzia, tra l'altro, situazioni di forte pressione nei reparti, con la presenza di letti collocati nei corridoi. Un fatto non proprio inusuale ma che rappresenta comunque un segnale di sofferenza organizzativa e di carenza di spazi adeguati per l’assistenza. Come riportato da L'Unione Sarda, Cappelli ha evidenziato: "Il San Francesco si sta svuotando. Ma non di pazienti. Di medici".



Carenza del personale Nel documento viene chiamata all'attenzione anche una criticità più ampia legata alla carenza di personale medico e al progressivo indebolimento dell’ospedale, con possibili ripercussioni sulla continuità assistenziale e sulla sicurezza delle cure. Attraverso questa segnalazione si chiede una verifica urgente delle condizioni ambientali nei reparti, dell’efficienza degli impianti e delle eventuali misure adottate per tutelare pazienti e operatori sanitari, oltre a chiarimenti sugli interventi immediati messi in atto dalla direzione aziendale.



L’esposto è stato trasmesso anche all’Asl di Nuoro, all’Ufficio relazioni con il Pubblico, ai Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) e ai carabinieri, con la richiesta di accertare se la situazione sia compatibile con gli standard minimi di sicurezza e dignità dell’assistenza sanitaria.