Nuoro, non lascia i pazienti nonostante il malore: medico muore a 38 anni

Negli ultimi giorni, Maddalena aveva cominciato ad avvertire segnali di malessere. Ma non si è fermata. Era cosciente dell'enorme vuoto che avrebbe lasciato: senza di lei, migliaia di persone sarebbero rimaste senza alcun presidio sanitario. Così ha continuato a visitare, fino a mercoledì scorso, quando il suo corpo non ha retto più. Trasportata d'urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, è stata poi trasferita in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Ma era troppo tardi. Il suo cuore ha smesso di battere la sera successiva.