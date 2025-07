Novara, salgono sulla cupola dell'Antonelli per farsi delle foto: due giovani denunciati

Il sindaco: "Cosa hanno nel cervello?" - A stretto giro è arrivato il duro commento del sindaco di Novara Alessandro Canelli: "Robe da matti! Due ragazzi di 17 e 18 anni si sono intrufolati e arrampicati in cima alla Cupola antonelliana scattandosi dei selfie a oltre cento metri di altezza. Siamo stati avvisati da una cittadina e prontamente i due sono stati fermati e denunciati dalla Polizia Locale". E poi: "La domanda sorge spontanea: ma cosa hanno nel cervello? Mettere a rischio la propria vita per postare una foto della loro 'eroica impresa' sui social dimostra non solo disprezzo delle regole e della convivenza civile, ma anche e soprattutto una grande stupidità".