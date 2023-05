Stati Uniti, cerca di fare un video social mentre si arrampica su un ponte: morto

La polizia ha trovato il ragazzo, un 17enne, sul viadotto. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale e dichiarato morto

È accaduto sabato. La polizia ha trovato il ragazzo sul viadotto intorno alle 2. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale e dichiarato morto. Lo riporta l'Associated Press.

Il 17enne è scivolato mentre "si arrampicava su uno degli archi del ponte per pubblicare, a quanto pare, un video sui social media", ha detto martedì il capo della polizia di Los Angeles Michel Moore. "Quel luogo ha generato un grande orgoglio a Los Angeles, ma, purtroppo, è anche servito da sfondo per tragedie come questa", ha aggiunto Moore.

Infatti, non è la prima volta che si verifica un caso del genere. Il ponte da 588 milioni di dollari, inaugurato a luglio, è stato chiuso più volte a causa di episodi di vandalismo e acrobazie. Diversi i TikToker che si sono filmati mentre si arrampicavano sugli archi del viadotto. A gennaio, un uomo è morto durante le riprese non autorizzate di un video musicale.