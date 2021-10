Appennino tosco-emiliano, si sporge per un selfie: 29enne precipita e muore

ansa

Un uomo di 29 anni, Andrea Cimbali, è morto durante un'escursione nel comprensorio del Corno alle Scale, sull'Appenino tosco-emiliano. Il giovane sarebbe precipitato dopo essersi sporto per scattare una foto. Lo ha riferito ai soccorritori l'amico che era con lui durante il trekking e che ha allertato il 118. I due erano partiti in mattinata per giungere in cima alla montagna sul sentiero Cai 337, classificato per escursionisti esperti.