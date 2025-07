Firenze, si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce per scattare foto social: caccia ai climber

Due persone che si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce a Firenze: è quello che si vede in un video sul profilo Instagram di "Welcome to favelas". Uno dei due è sul retro delle due statue di angeli che si trovano sulla sommità della facciata, l'altro è arrivata fino in cima alla croce che sovrasta le sculture. "Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l'ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico", il primo commento dell'Opera di Santa Croce in merito al video. "Attiveremo tutti i controlli tecnici necessari per verificare eventuali danni, riservandoci naturalmente di presentare denuncia alle autorità competenti", aggiunge l'Opera di Santa Croce.