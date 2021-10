Novara, a Romentino in 128 per un posto fisso

Sono 128 le persone in coda a Romentino, in provincia di Novara, per partecipare alla preselezione per diventare impiegato comunale per l'ufficio anagrafe. Il posto, però, è solo uno e le telecamere di "Mattino Cinque" sono sul luogo dove si svolge il concorso per mostrare la lunga coda dei candidati. "Il mio incarico attuale è a tempo determinato - spiega ai microfoni di Canale 5 una donna - preferisco le tutele garantite dal lavoro pubblico, anzichè la possibilità di ricercare un posto anche con un stipendio maggiore nel privato".

Ma a pensarla così non è solo la signora. "Ci sentiamo più tutelate con un posto pubblico - dichiarano due ragazze molto giovani - non c'è rischio di essere lasciati a casa durante la pandemia, per esempio, e comunque offre più garanzie come la possibilità di un contratto a tempo indeterminato".