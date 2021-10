Reddito di cittadinanza, la Gdf scopre 70 irregolari a Lecco

La guardia di finanza di Lecco ha scoperto settanta persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra questi anche una persona colpita da interdizione perpetua dai pubblici uffici perché condannata in via definitiva per associazione di tipo mafioso. Il totale delle erogazioni pubbliche indebitamente percepite, per le quali è stata avanzata proposta di sequestro, ammonta a circa 500mila euro.