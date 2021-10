Reddito di cittadinanza, beneficiari con auto di lusso e vincite milionarie: 116 denunce

ansa

La guardia di finanza di Treviso ha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, per un importo di 700mila euro. Per 45 persone, in gran parte cittadini stranieri, la causa dell'illegittima fruizione del beneficio è dovuta alla mancanza del requisito della residenza. Altri denunciati hanno invece acquistato un suv Maserati o vinto oltre un milione di euro al gioco.