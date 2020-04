"Nostra figlia deve andare a una visita, ma non abbiamo i soldi per la benzina": agenti della Polstrada fanno colletta

Una pattuglia della polizia stradale di Orvieto, in servizio di vigilanza in autostrada, è stata chiamata a intervenire presso l'area di servizio Fabro est (Terni), dove si trovava una coppia in preda a crisi di pianto e disperazione. Con loro c'erano le figlie di quattro e un anno. I genitori hanno spiegato alla Polstrada di dover portare la bambina più grande a fare una visita ematoncologica in Trentino, ma di non avere i soldi per la benzina. Non sapendo più come fare, hanno quindi chiesto aiuto agli agenti, i quali hanno organizzato una colletta e pagato loro il carburante.