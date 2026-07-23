A Norbello (Oristano) ci si può ammalare di nuovo: dopo 4 anni torna un medico di base

Una provocazione che però ha sortito gli effetti desiderati. Perché a distanza di un mese ecco la notizia che profuma di miracolo, con una professionista che ha deciso di rispondere all'appello: "La dottoressa Monari è arrivata oggi per conoscere il nostro paese. È rimasta colpita dalla bellezza e il decoro, dal cibo e dall'ospitalità e al termine della giornata ci ha confermato che, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, prenderà servizio come medico di base di Norbello". Non è tutto. Nella stessa giornata il sindaco di Norbello ha anche ricevuto l'ufficialità della presenza, nella medesima struttura, di un pediatra. Che altro dire? "È un piccolo miracolo compiuto da un piccolo paese che non si è arreso all'inerzia di chi avrebbe dovuto dare risposte. Un paese che ha scelto di agire, di mettersi in gioco e di cercare soluzioni concrete".