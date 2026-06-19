L'atto è stato trasmesso, tra gli altri, anche alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Si tratta di una provocazione: lo scrive lo stesso sindaco nelle avvertenze finali del documento. "La presente ordinanza ha carattere esclusivamente provocatorio e simbolico - si legge - e intende evidenziare l'insanabile contraddizione tra il riconoscimento formale del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalla normativa regionale, e l'effettiva assenza di servizi sanitari territoriali essenziali nel comune di Norbello. Si evidenzia che nessuna disposizione normativa vigente e nessuna legge fisica o medica consente ai cittadini di guarire per ordinanza sindacale e che la tutela della salute richiede la concreta presenza di professionisti, strutture e servizi adeguati".