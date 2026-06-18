Pisa, doveva essere un intervento di routine ma rimane sterile a 35 anni: maxi risarcimento

Doveva essere un intervento di routine che però si è trasformato per un vero e proprio incubo per una donna di 35 anni che è rimasta sterile a seguito delle complicazioni. Per i giudici ci sarebbero state una serie di errori e sottovalutazioni da parte dei medici. Per questo l'Asl e la ginecologa sono state condannati per 75mila euro. Tutte e tre sono state ritenute essere causa dei danni subiti dalla signora.