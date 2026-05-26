Firenze, inciampa in una buca a Capodanno: il Comune dovrà risarcirla 25mila euro

Per i giudici del tribunale di Firenze la responsabilità dell'infortunio è di Palazzo Vecchio. "L’evento è avvenuto in una strada che si trova interamente all'interno dell'area pedonale del centro storico, che ne vieta l'accesso alle auto a meno di permessi speciali. Pertanto, era pienamente consentito all’attrice di percorrerla a piedi, non essendovi divieti espressi". Inoltre, per il Tribunale, il dislivello non poteva essere visibile a nessuno "sia in considerazione dell’ora tarda sia dell’affollamento della strada, trattandosi della notte di Capodanno, fatto che rende maggiormente complessa la percezione dello stato del manto stradale".