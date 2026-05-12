Firenze, tamponamento fra camion in A1: morto uno degli autisti

È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo, nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di martedì in Austostrada del Sole, tra Bologna e Firenze. Gli altri tre camionisti risultano invece feriti. Lo scontro è avvenuto verso le 17 nel tratto appenninico della Variante di Valico dell'Autosole, nei pressi della galleria Val di Sambro, fra Bologna e Firenze. I soccorsi hanno reso necessario la chiusura dell'autostrada. Uno dei quattro camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.