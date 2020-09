"Non ce n'è Coviddi", Angela da Mondello apre un profilo Instagram: più di 100mila follower in un giorno

Angela Chianello, diventata famosa per la frase "Non ce n'è Coviddi", pronunciata a Mondello durate un'intervista a "Live non è la D'Urso", è sbarcata su Instagram, diventando in poche ore un'influencer. In un giorno, il profilo @angelachianello_real ha, infatti, collezionato più di 100mila follower.