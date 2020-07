"Non ce n'è Coviddi": storia di un tormentone che diventa un videogioco

Durante questi lunghi mesi che hanno segnato in maniera indelebile l'umanità a causa del Covid-19, non sono fortunatamente mancati i momenti di ilarità e divertimento che hanno fatto dimenticare per un istante a tante persone le angosce della pandemia. Uno dei contributi maggiori è stato certamente dato dai videogiochi, che hanno riproposto a più riprese in chiave parodica i personaggi principali della quarantena, come il premier Giuseppe Conte, Vincenzo De Luca e Vittorio Sgarbi, tornando alla ribalta con l'ennesima versione burlesca in "Non ce n'è Coviddi", browser game ispirato alle parole della simpatica signora Angela sulla spiaggia di Mondello diventate ormai un tormentone.