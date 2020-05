Vincenzo De Luca affronta gli avversari… in un videogioco

Non c’è dubbio che Vincenzo De Luca abbia trasceso il suo ruolo istituzionale per imporsi come personaggio a tutto tondo. Le sue “picconate” verso gli avversari politici, i giornalisti e i cittadini che non rispettano le regole di distanziamento sociale sono conosciutissime e condivise da migliaia di persone sui social network. Poteva mancare un videogioco? Ovviamente no.