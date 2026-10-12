Napoli, noleggio abusivo natanti: indagato anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Figura anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, tra le quattro persone indagate dalla Procura di Napoli nell'inchiesta sugli ormeggi abusivi tra Mergellina e il Borgo Marinari. L'indagine riguarda la presunta gestione abusiva dell'area ai piedi di Castel dell'Ovo, utilizzato per l'ormeggio e il noleggio di imbarcazioni senza concessione. Sequestrati sei mezzi navali. Secondo la Procura di Napoli gli indagati avrebbero gestito di fatto l'area, organizzando gli ormeggi e la locazione e il noleggio delle unità da diporto a fini di lucro.