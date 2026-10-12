NUOVI GUAI

Napoli, noleggio abusivo natanti: indagato anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Secondo la Procura di Napoli gli indagati avrebbero gestito di fatto l'area, organizzando abusivamente gli ormeggi, la locazione e il noleggio 

12 Ott 2026 - 16:49
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Figura anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, tra le quattro persone indagate dalla Procura di Napoli nell'inchiesta sugli ormeggi abusivi tra Mergellina e il Borgo Marinari. L'indagine riguarda la presunta gestione abusiva dell'area ai piedi di Castel dell'Ovo, utilizzato per l'ormeggio e il noleggio di imbarcazioni senza concessione. Sequestrati sei mezzi navali. Secondo la Procura di Napoli gli indagati avrebbero gestito di fatto l'area, organizzando gli ormeggi e la locazione e il noleggio delle unità da diporto a fini di lucro.

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Al figlio di Rita de Crescenzo e ad altre tre persone, ritenute dei prestanomi, si contesta l'esercizio abusivo dell'attività di noleggio di natanti e la violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione. Non è la prima volta che Francesco Pio Bianco finisce nei guai: lo scorso maggio è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta su una faida tra gang. Secondo gli inquirenti i gruppi coinvolti si sarebbero mossi armati di pistole per colpire i rivali.

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