Rita De Crescenzo vuole assolutamente portare la scimmietta Mimì dall'Egitto a Napoli e, questa volta, ha deciso di fare sul serio: per riuscirci si è affidata anche a un avvocato egiziano. A raccontarlo è stata la stessa creator durante un collegamento radiofonico, mostrando ancora una volta l'animale e ribadendo quanto sia ormai forte il legame con lei: "Per me è come un figlio, ha tutto, ho il libretto delle vaccinazioni, ha anche il microchip".