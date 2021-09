No Green pass in piazza, tensione manifestanti-polizia a Milano

Twitter

Tensione in piazza alla manifestazione No Green pass di Milano, dove circa 1.500 persone hanno tentato di forzare il cordone della polizia da piazza Fontana per accedere all'area del Duomo, dove Giorgia Meloni tiene il suo comizio con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Contestatori e polizia sono venuti a contatto, ma finora sembra che non ci siano feriti. Alcuni manifestanti sono stati bloccati dal lato dell'arcivescovado.