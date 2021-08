Ansa

Il primo settembre sarebbe prevista una manifestazione che intende bloccare le stazioni ferroviarie contro l'obbligo del Green pass, che entrerà in vigore proprio in quella data per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. Lo rivela l'Ansa. L'incontro, organizzato online, è previsto alle 14:30 davanti alle stazioni di 54 città. "Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno", si legge.