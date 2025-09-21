Nicola Casucci, il 18enne rider travolto e ucciso all'ultima consegna: lavorava per pagarsi gli studi

Era la sera di venerdì quando Nicola, in sella alla sua bicicletta, stava effettuando l'ultima consegna della giornata. Intorno alle 23:30, all'incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio, la bici del ragazzo si è scontrata con una utilitaria guidata da una 28enne biologa, anche lei di Andria. L'impatto è stato violentissimo: Nicola è stato sbalzato a terra, riportando gravi lesioni al torace e alla testa. I soccorsi del 118 sono arrivati immediatamente e hanno tentato in ogni modo di rianimarlo. Trasportato d'urgenza all'ospedale "Bonomo", il suo cuore si è fermato poco dopo l'arrivo.

La giovane automobilista, sotto shock, è risultata negativa ai test per droga e alcol. La sua auto e la bicicletta di Nicola sono state sequestrate per le indagini. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e l'automobilista è stata iscritta nel registro degli indagati.