Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nella tarda serata di venerdì

Scontro bici-auto ad Andria, morto un rider di 18 anni

20 Set 2025 - 09:24
© ansa

© ansa

Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto nel centro di Andria. Venerdì sera la vittima, Nicola Casucci, andriese, pedalava in sella alla sua bici quando, intorno alle 23:30, si è scontrato con un'auto guidata da una 28enne. Immediati i soccorsi del 118, ma la corsa in ospedale e i tentativi di rianimare il 18enne sono stati inutili. Indagano i carabinieri che vagliano la posizione della conducente dell'auto, risultata negativa ai test sull'assunzione di droghe e alcol. La bici e l'auto sono stati sequestrati. 

andria
rider

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri