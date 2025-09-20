Scontro bici-auto ad Andria, morto un rider di 18 anni

Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto nel centro di Andria. Venerdì sera la vittima, Nicola Casucci, andriese, pedalava in sella alla sua bici quando, intorno alle 23:30, si è scontrato con un'auto guidata da una 28enne. Immediati i soccorsi del 118, ma la corsa in ospedale e i tentativi di rianimare il 18enne sono stati inutili. Indagano i carabinieri che vagliano la posizione della conducente dell'auto, risultata negativa ai test sull'assunzione di droghe e alcol. La bici e l'auto sono stati sequestrati.