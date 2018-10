La maternità surrogata, anche detta utero in affitto, è un tema ancora molto discusso e sul quale, nel corso di un'intervista a Matrix, si è espresso Nichi Vendola, che con il compagno ha avuto un figlio attraverso questa pratica. "Io non ho affittato un utero. Per anni e anni, io e il mio compagno abbiamo cercato, prima in Canada e poi in California, una 'relazione' - che poi abbiamo costruito - con una donna che ci ha donato un ovulo e con una donna che, con assoluta felicità, ha portato nel grembo nostro figlio. Sono due donne che appartengono oggi al nostro contesto familiare, con cui ci relazioniamo costantemente: ci raccontano dei loro figli e vogliono sapere tutto del nostro. Io e il mio compagno avremmo sicuramente voluto adottare, ma questo non è stato reso possibile dalla dittatura dell’ipocrisia che domina una rilevante parte del mondo".



Sono state queste le parole dell'ex governatore della Puglia, che interpellato poi in merito alle accuse mosse anche da molte donne di sinistra verso questa pratica, giudicata una mercificazione del corpo femminile, ha ribattuto deciso: "Nessuna femminista ha il diritto di mettere una museruola a un'altra donna. Vorrei da parte loro e di molti altri la delicatezza dell'ascolto e del dialogo."