Alluvione in Nepal, tre italiani tra i dispersi: Marco Ratto e la coppia Barachini-Marziale

Sulla vicenda, invece, ha rilasciato alcune parole la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci. "Cari concittadini, sto seguendo con profonda apprensione le notizie che giungono dal Nepal riguardo al nostro concittadino Marco Ratto, di cui non si hanno notizie a seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito la zona. Sono in costante e diretto contatto con il ministero degli Affari Esteri e con l'Unità di Crisi della Farnesina, che si sono attivati immediatamente e stanno monitorando la situazione minuto per minuto per raccogliere ogni informazione utile. Siamo vicini alla famiglia di Marco in queste ore di grande ansia e attesa", ha scritto sui social.