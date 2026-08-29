Alluvione in Nepal, tre italiani tra i dispersi: Marco Ratto e la coppia Barachini-Marziale
Luca Barachini e Patrizia Marziale, residenti a Lugano, figurano nell'ultimo elenco delle persone scomparse diffuso dalla polizia nepalese
Marco Ratto (sinistra), Luca Barachini con Patrizia Marziale (destra) © Tgcom24
Sono tre i connazionali di cui non si hanno notizie dopo la devastante alluvione che ha colpito il Nepal. Oltre a Marco Ratto, 50enne di Rapallo che si trovava nel Paese per un trekking, nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese compaiono anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, marito e moglie sono residenti a Lugano. Nel documento aggiornato alle 17.30 di sabato 29 agosto, Barachini figura tra i cittadini italiani, mentre Marziale è inserita tra quelli di nazionalità svizzera. Per entrambi non viene riportata alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Solo pochi giorni prima, il 22 agosto, Patrizia Marziale aveva condiviso su Facebook alcune foto del viaggio, accompagnandole con una frase: "Chiedimi se sono felice...".
Chi è Marco Ratto
L'uomo ha 50 anni ed è il titolare di un'orologeria e oreficeria. La sua famiglia è molto nota a Rapallo e lui è molto conosciuto nella cittadina rivierasca del Levante genovese, come scritto dal Secolo XIX. Ratto, come detto, si trovata in Nepal da solo, per un trekking. Un'esperienza che in realtà sarebbe dovuta avvenire molto tempo fa. Il 50enne, infatti, avrebbe compiere questo viaggio l’anno scorso ma, per un infortunio, lo aveva rimandato di 12 mesi. Una volta arrivato nel Paese, Ratto si sarebbe dovuto unire a un gruppo più numeroso di persone, ma da quanto appreso risulterebbe irreperibile da ore.
Rapallo in attesa - A Rapallo la notizia della sua irreperibilità si è già diffusa. Ma la famiglia ha preferito far calmare le acque: "Siamo in un momento di profondo dolore. Non rilasciamo dichiarazioni. Parleremo solo in base alle indicazioni della Farnesina, se ci saranno certezze", spiegano, come si legge ancora sul Secolo XIX.
La sindaca: "Profonda apprensione, siamo in contatto con la Farnesina"
Sulla vicenda, invece, ha rilasciato alcune parole la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci. "Cari concittadini, sto seguendo con profonda apprensione le notizie che giungono dal Nepal riguardo al nostro concittadino Marco Ratto, di cui non si hanno notizie a seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito la zona. Sono in costante e diretto contatto con il ministero degli Affari Esteri e con l'Unità di Crisi della Farnesina, che si sono attivati immediatamente e stanno monitorando la situazione minuto per minuto per raccogliere ogni informazione utile. Siamo vicini alla famiglia di Marco in queste ore di grande ansia e attesa", ha scritto sui social.