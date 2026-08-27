L'Unione europea ha stanziato un milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Gli Stati Uniti hanno stanziato 500mila dollari per rifugi d'emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici e igienico-sanitari. Il presidente Donald Trump: "Tragedia terribile, abbiamo offerto tutto l'aiuto di cui hanno bisogno". Il Regno Unito ha annunciato 5 milioni di sterline e offerto l'invio di squadre di soccorritori, in attesa del via libera del governo nepalese.