Frana in Tibet, colata di acqua e detriti invade un centro abitato | Le foto
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Tra i connazionali di cui non si hanno notizie c'è Marco Ratto, orefice di Rapallo (Genova). Si cerca anche una coppia di italo-svizzeri. Trump: "Tragedia terribile, offerto il nostro sostegno". Si scava nel fango
Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore, probabilmente per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano, precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava: le vittime accertate, al momento, sono 392. Tra i 1.300 dispersi ci sono anche tre italiani: Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri.
L'Unione europea ha stanziato un milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Gli Stati Uniti hanno stanziato 500mila dollari per rifugi d'emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici e igienico-sanitari. Il presidente Donald Trump: "Tragedia terribile, abbiamo offerto tutto l'aiuto di cui hanno bisogno". Il Regno Unito ha annunciato 5 milioni di sterline e offerto l'invio di squadre di soccorritori, in attesa del via libera del governo nepalese.
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