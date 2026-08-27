Il racconto dei due italiani bloccati in Nepal: "La strada è sparita davanti a noi. Stiamo cercando un volo per tornare a casa"

Per via della frana, la Prithvi Rajmarg, una delle principali arterie stradali del Paese che segue per lunghi tratti il corso del fiume Trishuli, è ora sommersa da detriti e fango. "A circa metà strada, la carreggiata è diventata una sorta di ramo laterale del fiume, gli argini sono stati completamente spazzati via e la strada è stata sommersa dal fango in più punti".



L'immagine che si presenta davanti agli occhi dei due turisti è "disastrosa". Poi aggiunge: "I villaggi sono isolati, i ponti crollati, le strade inagibili". Nei diversi filmati che circolano sul social media si vede un'enorme parete di fango e detriti schiantarsi contro gli edifici e i ponti, sommergendoli, mentre decine di persone tentano di mettersi in salvo.



La corrente ha trascinato autobus, camion e automobili. Sono almeno 165 morti e oltre 1.300 dispersi. Ma il bilancio è destinato a salire già nelle prossime ore. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detriti, dal rischio di nuovi smottamenti e dall'interruzione dei collegamenti.