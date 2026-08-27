Quasi 800 operatori di emergenza cinesi, con 150 veicoli, cani da ricerca e imbarcazioni, sono stati mobilitati per le operazioni sul versante tibetano, mentre l'esercito nepalese ha effettuato evacuazioni e soccorsi aerei. La Croce Rossa ha inviato coperte, kit di primo soccorso, barelle e sacchi mortuari. Le autorità hanno, inoltre, avvertito del rischio di nuove inondazioni provocate da possibili ostruzioni lungo i corsi d'acqua. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di concentrare gli sforzi sulla ricerca e il salvataggio dei dispersi, mentre le autorità nepalesi hanno descritto l'evento come una delle peggiori emergenze recenti, con intere aree abitate e commerciali cancellate dalla forza delle acque e del fango.