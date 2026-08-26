fuga disperata delle persone

Frana lampo in Tibet, il momento in cui la massa di fango travolge la frontiera

Raso al suolo il valico di Gyirong, tra Cina e Nepal: edifici crollati, autobus ridotti a rottami. I dispersi sono centinaia

26 Ago 2026 - 16:24
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In lontananza sembra tutto come sempre, un giorno come gli altri in Tibet. Improvvisamente centinaia di persone si voltano tutte verso la stessa direzione e iniziano a correre. Passano pochi secondi e alle loro spalle spunta una massa di acqua, fango e detriti che si muove a velocità e potenza elevatissime. Travolge e distrugge un valico di frontiera tra Cina e Nepal, smembra autobus, fa crollare edifici a due e tre piani trascinando con sé uomini, donne e bambini. Sono le scene drammatiche riprese a Gyirong da alcune telecamere di videosorveglianza. 

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