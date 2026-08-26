Frana lampo in Tibet, il momento in cui la massa di fango travolge la frontiera

In lontananza sembra tutto come sempre, un giorno come gli altri in Tibet. Improvvisamente centinaia di persone si voltano tutte verso la stessa direzione e iniziano a correre. Passano pochi secondi e alle loro spalle spunta una massa di acqua, fango e detriti che si muove a velocità e potenza elevatissime. Travolge e distrugge un valico di frontiera tra Cina e Nepal, smembra autobus, fa crollare edifici a due e tre piani trascinando con sé uomini, donne e bambini. Sono le scene drammatiche riprese a Gyirong da alcune telecamere di videosorveglianza.