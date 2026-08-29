Alluvione tra Nepal e Tibet: le vittime sono oltre 600 | Timori per una seconda ondata di piena

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Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa nella giornata di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio che sale a 616 morti e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Bhotekoshi. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri mentre è drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini che si è salvata insieme al compagno Stefano Lotumano: "'Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui". Stanno bene anche i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi che, dopo l'odissea vissuta, rientreranno in Italia nelle prossime ore.
Il Nepal sta monitorando due laghi di sbarramento formatisi a monte della zona colpita dopo il collasso glaciale e le successive frane. Uno dei bacini ha iniziato a tracimare, facendo salire il livello del Bhotekoshi e alimentando il timore di nuove inondazioni a valle. Le autorità nepalesi stanno monitorando entrambi i laghi e hanno mantenuto alta l'allerta: il pericolo di nuove alluvioni difficilmente potrà essere considerato superato finché la situazione non sarà stabilizzata.
Il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica, l'Upper Trishuli Hydropower Project. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche avverse e dall'elevata portata del fiume Bhotekoshi.
Si aggrava intanto il bilancio dell'alluvione: tra Tibet e Nepal 584 i morti e oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri, secondo gli ultimi dati delle autorità nepalesi e cinesi. Tra gli stranieri di cui non si hanno notizie ci sono sempre tre italiani: Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Mentre a Kathmandu è arrivata anche la task force dell'Unità di Crisi della Farnesina insieme al personale dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi.