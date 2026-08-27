Alluvione Nepal, l'esperto: "Per le modalità ricorda la tragedia del Vajont"

Secondo l'esperto, quando si verifica un fenomeno atmosferico noto come fresh flood le strutture di contenimento vengono sottoposte a "forte stress" con possibili cedimenti. Quanto avvenuto nel distretto di Rasuwa sarebbe stato determinato dal distacco di un ghiacciaio su un lago glaciale a seguito di piogge volente e di un terremoto. "L'onda di piena trascina con sè una grande quantità di acqua che travolge tutto quello che incontra e nel suo percorso si carica di fango e detriti", dice Rossi Albertini che poi spiega il fenomeno con dimostrazione pratica e lo confronta al disastro del Vajont che il 9 ottobre 1963 causò circa 2mila morti nel paese di Longarone, in Friuli-Venezia Giulia: "Anche in quel caso ci fu un cedimento non di un ghiacciaio ma di un costone di montagna che cadde all'interno del bacino sollevando un'onda di piena che travolse tutti i villaggi in prossimità".