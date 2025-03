Neonata nella busta dal Marocco, la famiglia di Torino: "Ridatecela, lasciatela crescere con noi"

In breve la vicenda della bimba della busta, che a due mesi di vita viene portata in nave dal Marocco in Italia nascosta in un sacchetto della spesa per sfuggire ai controlli. E forse destinata a essere venduta, secondo la questura di Torino dopo un'indagine sfociata il 12 marzo in un vero e proprio blitz con quattro arresti. I provvedimenti, firmati da un pool di pm della procura, sono scattati per due coppie di origini marocchine. La prima è quella dei corrieri; la seconda è quella che avrebbe custodito la bimba, pare dietro un compenso in denaro (una sorta di retta mensile che non sarebbe stata neppure pagata). Le circostanze da chiarire sono ancora parecchie.