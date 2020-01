Nel latte tracce di antibiotici e altri farmaci | Esperti: "Ma niente allarme, siamo nei limiti"

Antinfiammatori, cortisonici e antibiotici. Sono i risultati di un test del mensile "Il Salvagente" in 21 confezioni di latte, fresco e Uht, di alcuni dei principali marchi. In più della metà delle confezioni sono state rilevate tracce di farmaci. Tuttavia, niente allarmismi secondo la rivista perché tutto in regola con i limiti di legge. C'è però un rischio, per neonati e bambini, legato all'assuefazione ai medicinali e allo sviluppo di batteri resistenti.