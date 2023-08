Naufragio Cutro, 94 candele sulla spiaggia a 6 mesi dalla tragedia

In tanti si sono ritrovati in riva al mare all'ora dello schianto del caicco, su cui viaggiavano circa 180 persone

Candele rosse per gli adulti, bianche per i bambini. In tanti si sono ritrovati sulla spiaggia all'ora dello schianto del caicco, su cui viaggiavano circa 180 persone. I nomi dei morti sono stati letti da un mediatore culturale, nel silenzio dei partecipanti alla commemorazione.

A sei mesi dal naufragio di Cutro , avvenuto il 26 febbraio, sono state accese in riva al mare 94 candele in ricordo degli altrettanti corpi di migranti recuperati dalle acque.

La cerimonia - Attorno a ciò che resta della targa su cui è impresso il nome della barca naufragata, sono state poste 59 candele rosse (in ricordo degli altrettanti adulti morti nel naufragio) e 35 candele bianche (in ricordo dei bambini). Prima dell'accensione delle candele sono state spente le luci dei telefoni e dei faretti dei cameraman per far provare a immaginare ai presenti, seppur in minima parte, le sensazioni di chi era a bordo del caicco.

Accanto a ogni candela ciascuno dei presenti - tra cui anche il sindaco di Cutro Antonio Ceraso - ha posto il nome di una delle vittime dopo averlo letto ad alta voce. Ramzi Labidi dell'associazione Sabir, che ha lavorato con i suoi mediatori per sostenere sopravvissuti e familiari delle vittime, ha letto la prima Sura del Corano, mentre l'attore Francesco Pupa ha declamato i versi di una preghiera laica.