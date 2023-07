Naufragio Cutro, tre testimoni: un elicottero intercettò la barca

Videoregistrati nel giugno scorso in due distinti campi di accoglienza nella Germania settentrionale, riporta la Stampa, i testimoni hanno riferito qualcosa fin qui di inedito nella strage avvenuta in pieno inverno a nord della costa jonica calabrese per la quale, oltre a quattro scafisti, ci sono tre indagati della guardia di finanza e altrettanti i cui nomi sono stati omessi appartenenti, probabilmente, ad altro corpo dello Stato.

In uno dei verbali il sopravvissuto ricorda che l'elicottero "è volato sopra di noi, ha compiuto una deviazione e se n'è andato. Eravamo seduti sul ponte superiore della nave, i quattro scafisti ci hanno costretto a nasconderci sottocoperta". Vengono mostrate le foto di due elicotteri: uno della Gdf e uno della Guardia Costiera. Nel video depositato in procura viene indicato subito il secondo.

"Il governo italiano non ci ha aiutato affatto, quei due elicotteri sapevano della nostra nave, nonostante ciò, non si sono presi cura di noi e non ci hanno salvato. Abbiamo navigato in acque italiane per dieci ore", aggiunge. Ci vorranno ovviamente approfondimenti per capire se quell'elicottero appartenesse realmente alla Guardia Costiera italiana o magari anche all'omologa greca (che ha una livrea identica ma con inserti azzurri). Di certo c'è che l'autorità marittima del nostro Paese mai, nell'articolato resoconto di quella notte, ne ha fatto menzione.